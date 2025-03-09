Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем. Слова главы страны опубликованы на сайте Кремля.

Голубкиной исполнилось 85 лет. Путин заявил, что артистка в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и на сцене Центрального академического театра Российской армии. Он пожелал народной артистке России здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — поделился президент.

Лариса Голубкина дебютировала в кино в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. Она снималась в проектах «Трое в лодке, не считая собаки», «Идеальная пара», «Освобождение: Огненная дуга», «Грустить не надо», «Сказка о царе Салтане».

Известно, что десять лет назад в Германии Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей.