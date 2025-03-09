Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил актрису Ларису Голубкину

Президент России Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем. Слова главы страны опубликованы на сайте Кремля.

Голубкиной исполнилось 85 лет. Путин заявил, что артистка в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и на сцене Центрального академического театра Российской армии. Он пожелал народной артистке России здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

«Миллионы ценителей искусства в нашей стране искренне восхищаются вашим самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — поделился президент.

Лариса Голубкина дебютировала в кино в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». В ее фильмографии более 20 работ. Она снималась в проектах «Трое в лодке, не считая собаки», «Идеальная пара», «Освобождение: Огненная дуга», «Грустить не надо», «Сказка о царе Салтане».

Известно, что десять лет назад в Германии Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами