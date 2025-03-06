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Власти Украины отказались выпустить Верку Сердючку за границу

Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили ее за границу
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство культуры Украины не выдало артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, разрешение на выезд из страны. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Данилко рассказал, что такое решение стало «внезапным», несмотря на заранее предоставленные документы. В связи с этим концерты в нескольких европейских городах будут перенесены, добавил он.

Министерство культуры Украины с 3 марта перестало выдавать военнообязанным артистам и журналистам разрешения на выезд. Ограничения связаны с тем, что выехавшие за границу деятели культуры и сотрудники средств массовой информации нередко не возвращаются на родину, используя служебное положение, чтобы уклониться от мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, что Украина собирается ужесточить мобилизацию.

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