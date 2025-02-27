На Украине запретят артистам и журналистам покидать страну

Минкультуры Украины с 3 марта перестанет выдавать военнобязанным артистам и журналистам разрешения на выезд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения связаны с тем, что выехавшие за границу деятели культуры и сотрудники средств массовой информации нередко не возвращаются на родину, используя служебное положение, чтобы уклониться от мобилизации. Выдача разрешений на выезд была приостановлена до момента «нормативно-правового урегулирования вопроса», поскольку, как заявляет пресс-служба минкультуры Украины, возможность невозвращения в страну была связана с пробелами в законодательстве.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского бойца, ловившего уклонистов.