На Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации населения на фоне заявлений Вашингтона о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом пишет журнал The Economist.

«Ужесточение [мобилизации] продолжится <…> Никто не придумал лучшего решения», — отметил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Издание подчеркнуло, что такая перспектива «рискует расколоть и без того истощенную страну», а также спровоцировать «еще большее насилие против офицеров-призывников».

В начале января газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.