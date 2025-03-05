Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев заявил, что уехавшие артисты имеют право вернуться в РФ

Дизайнер Лебедев: уехавшие из России артисты имеют право вернуться на Родину
close
«вДудь»/YouTube

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил в одном из своих новостных роликов, размещенных в соцсети «ВКонтакте», что у артистов, покинувших Россию, есть право вернуться на Родину.

Так Лебедев отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который ранее исключил коллективную амнистию всех уехавших из страны актеров и музыкантов.

«Если Михаил Швыдкой не хочет каких-то артистов прощать, он может этого не делать или может не брать к себе в театр. Но это никак не влияет на то, что люди могут взять и вернуться обратно в свою страну», — отметил блогер.

По его словам, возможность выезжать из России и возвращаться обратно прописана в Конституции.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил условиями СВО тот факт, что в России с афиш пропали актеры и певцы, которые критиковали российскую армию.

Ранее российского комика отказались исключать из реестра иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами