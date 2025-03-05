Артемий Лебедев заявил, что уехавшие артисты имеют право вернуться в РФ

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил в одном из своих новостных роликов, размещенных в соцсети «ВКонтакте», что у артистов, покинувших Россию, есть право вернуться на Родину.

Так Лебедев отреагировал на слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который ранее исключил коллективную амнистию всех уехавших из страны актеров и музыкантов.

«Если Михаил Швыдкой не хочет каких-то артистов прощать, он может этого не делать или может не брать к себе в театр. Но это никак не влияет на то, что люди могут взять и вернуться обратно в свою страну», — отметил блогер.

По его словам, возможность выезжать из России и возвращаться обратно прописана в Конституции.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил условиями СВО тот факт, что в России с афиш пропали актеры и певцы, которые критиковали российскую армию.

Ранее российского комика отказались исключать из реестра иноагентов.