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Руслана Белого отказались исключать из реестра иноагентов

Второй кассационный суд отказал Руслану Белому в снятии статуса иноагента
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ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) об исключении из реестра иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе суда агентству.

До этого Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали Белому в удовлетворении иска. Минюст внес его в реестр 1 сентября 2023 года, сославшись на «иностранное финансирование» деятельности.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В ноябре Белый признавался, что перестал быть уверен в будущем после эмиграции. Он заявлял, что у него также появилось осознание, что снова «нужно зарабатывать». Комик также признавался, что не планирует возвращение в Россию, поскольку боится за свою безопасность.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Ранняя пташка» приедет в Россию.

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