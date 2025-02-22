Спецпредставитель Путина рассказал, чьему возвращению не будут рады в РФ

Швыдкой: в РФ не будут рады возвращению артистов с антироссийской позицией

Cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в России не будут рады возвращению осудивших СВО артистов. Его слова приводит РИА Новости.

«Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил он.

По словам Швыдкого, «коллективной амнистии» артистам после потепления в отношениях с США быть не может. В качестве «уважительной» причиной эмиграции после начала СВО он назвал растерянность и бытовые причины. Что конкретно понимается под «антироссийской позицией» и «амнистией», из речи Швыдкого неясно.

До этого помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил пропажу с афиш артистов, критикующих российскую армию, условия СВО.

В том же интервью помощник главы российского государства заявил, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.

Ранее комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) опроверг слухи о своей депортации из США.