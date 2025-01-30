Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мединский объяснил пропажу с афиш артистов, критикующих российскую армию

Мединский объяснил условиями СВО пропажу с афиш критикующих армию артистов
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Тот факт, что в России с афиш пропали актеры и певцы, которые критиковали российскую армию, можно объяснить условиями СВО. Об этом в интервью РБК заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Довольно странно было бы, чтобы государство, одной рукой собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове», — пояснил Мединский.

В том же интервью помощник главы российского государства заявил, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.

Он подчеркнул, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром.

Ранее Мединский заявил, что обществу не нужны «оловянные солдатики».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами