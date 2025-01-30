Тот факт, что в России с афиш пропали актеры и певцы, которые критиковали российскую армию, можно объяснить условиями СВО. Об этом в интервью РБК заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Довольно странно было бы, чтобы государство, одной рукой собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратило на тех, кто официально и публично оплевывает армию и людей на фронте. Какое-то раздвоение было бы в голове», — пояснил Мединский.

В том же интервью помощник главы российского государства заявил, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.

Он подчеркнул, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром.

Ранее Мединский заявил, что обществу не нужны «оловянные солдатики».