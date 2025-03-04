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Рудковская о приговоре Блиновской: «Суровое наказание для матери 4 детей»

Продюсер Рудковская назвала суровым приговор Блиновской из-за маленьких детей
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elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская поддержала в Telegram-канале блогершу Елену Блиновскую, которую суд приговорил накануне к пяти годам лишения свободы.

«Это достаточно суровое наказание для матери четырех маленьких детей, которые неизвестно с кем останутся, пока отец находится на СВО», — заявила бизнесвумен.

Рудковская призналась, что рассчитывала на пересчет наказания. Она также надеялась, что суд учтет фактор наличия у Блиновской несовершеннолетних детей. Рудковская завершила свой комментарий о вынесенном судом приговоре для «королевы марафонов» фразой: «Очень жаль».

У Елены Блиновской четверо детей: Всеволод (2009 года рождения), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020). В сентябре 2024 года адвокат блогерши Наталия Сальникова рассказывала «Газете.Ru», что дети «королевы марафонов» проживают с бабушкой на фоне судебных разбирательств с матерью.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской, на котором блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы. Позднее СМИ раскрывали, что знаменитость проведет в колонии примерно 3 года и 4 месяца.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жена Евгения Петросяна накопила многотысячные долги по коммуналке.

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