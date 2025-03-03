Стало известно, какую часть срока Блиновская проведет в тюрьме

Shot: блогерша Блиновская проведет в колонии 3 года и 4 месяца

Блогерша Елена Блиновская проведет в колонии 3 года и 4 месяца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

На свободу она, предположительно, выйдет летом 2028 года, если отсидит срок до конца.

По подсчетам издания, в СИЗО «королева марафонов» провела 1 год, 1 месяц и 10 дней — с 22 января 2024 года. Поскольку день там равен 1,5 дням в колонии общего режима, блогерша уже отсидела 609 дней.

После трети проведенного в тюрьме срока она сможет подать на УДО.

В суде ТАСС подтвердили, что Блиновская уже отбыла около 2 лет от срока наказания, находясь под следствием.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.