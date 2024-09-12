Адвокат рассказала, как арестованная Блиновская общается с четырьмя детьми

Арестованной Елене Блиновской разрешено общаться с детьми, сейчас они находятся у родственников. Об этом журналистам рассказала адвокат Наталия Сальникова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Звонки разрешены. Откуда я знаю, [на какие средства живут дети]. Я не обладаю такой информацией. Есть же бабушки, дедушки, родственники, друзья. С бабушкой они находятся», — объяснила Сальникова.

Адвокат добавила, что Блиновская активно пытается погасить долги — но сначала надо продать имущество. Она признала вину, что является смягчающим обстоятельством, добавила Сальникова.

«В силу требований действующего законодательства признание вины является смягчающим обстоятельством. Имущество выставлено на продажу, и задолженность будет погашаться по мере реализации этого имущества. Все силы наши сосредоточены сегодня на том, чтобы как можно быстрее максимально погасить эту налоговую недоимку», — сказала юрист.

По словам Сальниковой, «королева марафонов» находится в нормальном эмоциональном состоянии.

«Я могу вам сказать только свое собственное мнение. Я считаю, что нормально, абсолютно удовлетворительно она себя чувствует, и готова работать в судебном заседании», — заключила адвокат.

В четверг, 12 сентября в Савеловском суде прошло второе заседание по делу Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуируют здание суда, где слушается дело Блиновской.