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Жена Евгения Петросяна накопила многотысячные долги по коммуналке

SHOT: жена юмориста Петросяна должна за ЖКУ более 300 тыс. рублей
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Bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила долгов по коммунальным услугам на сумму в более 300 тыс. рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщина годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире в центре Москвы стоимостью 440 млн рублей.

На Брухунову оформлено две квартиры: одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. По последней и накопились долги. Как удалось выяснить каналу, Брухунова должна 128 тыс. рублей квартплаты, еще 179 тыс. рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тыс. рублей — за ЖКУ.

Внутри квартиры площадью 232,2 квадрата — потолки высотой 3,6 метра. В собственность она была оформлена на жену Петросяна в 2017 году. Бонусом к квартире шло машино-место стоимостью около 8 млн рублей и три нежилых помещения на почти 5 млн рублей.

Вторая квартира Брухуновой на Лесной улице оценивается в 54 млн рублей. Однако за это жилище площадью 77,5 квадрата жена юмориста платит исправно — никаких долгов по ЖКУ на ней нет.

Сама Брухунова последние дни находилась на Байкале в «путешествии мечты».

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