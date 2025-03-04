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Кустурица: огромная ошибка думать, что «Анора» — хорошая картина

Кустурица назвал ошибкой Запада то, что фильм «Анора» сочли хорошим

Cербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица в интервью Aif.ru назвал «огромной ошибкой» то, что Запад и весь мир считают фильм «Анора» хорошей картиной.

«Ведь там ничего нет! Ни героя. Ни высказывания. Ни мыслей, которые могли бы быть. Есть только богатый сынок, который влюбился в проститутку, и родители, которые не хотят, чтобы он был с ней», — сказал режиссер.

Он добавил, что не знает, как такой фильм мог победить в Каннах. По его мнению, решение жюри фестиваля во главе со снявшей «Барби» Гретой Гервиг совершило ошибку «с точки зрения морали, эстетики».

В ночь с 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». На ней «Анора» получила сразу пять статуэток: лучший фильм, лучшая актриса (Майки Мэдисон), лучший режиссер (Шон Бэйкер), лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.

Ранее лысые мужчины устроили флешмоб в Голливуде в честь Юры Борисова.

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