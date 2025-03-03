Борисов без награды, «Анора» — лучшая. Краткие итоги «Оскара-2025»

Режиссер Шон Бейкер, продюсеры Алекс Коко и Саманта Куан, а также актеры и члены съемочной группы получают «Оскар» за фильм «Анора», 2 марта 2025 года

Российский актер Юра Борисов остался без награды, но все-таки поднялся на «оскаровскую» сцену и получил респект от звезды Marvel, «Анора» победила всех, а Эдриан Броуди стал двукратным лауреатом на фоне странного закулисного скандала — об этих и других итогах «Оскара-2025» рассказывает «Газета.Ru».

Юра Борисов остался без «Оскара». Зато получил респект от «Железного человека»

Главная интрига «Оскара-2025» для всех россиян разрешилась уже в самом начале церемонии — победителя в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» объявляли самым первым. Чуда не произошло: награду ожидаемо забрал Киран Калкин из «Настоящей боли», победивший в идентичных категориях на всех прочих премиях.

Из приятного и действительно исторического: объявлявший победителя в номинации Роберт Дауни-младший, выйдя на сцену, первым делом обратился лично к Юре Борисову.

«Он ведь действительно был великолепен в «Аноре»? — спросил звезда «Железного человека» у зала (тот анонсера единогласно поддержал). — Ты прекрасно сыграл, добро пожаловать во «взрослую жизнь», у тебя светлое будущее, и ты в правильном месте».

Юра в ответ лишь смущенно улыбался до ушей — абсолютно искренне, как он это делает во всех своих фильмах. За это мы его и любим.

close Актер Юра Борисов и его жена Анна Шевчук позируют на красной дорожке перед началом церемонии вручения премии «Оскар», 2 марта 2025 года Mario Anzuoni/Reuters

«Анора» — главный триумфатор церемонии

По прошествии пары часов, впрочем, Борисов все-таки поднялся на сцену театра «Долби» — когда команда «Аноры» получала главный приз. Вместе с ним вышли и другие российские представители ленты — Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

В общей сложности «Анора» выиграла аж пять «Оскаров» (а номинирована была в шести категориях) — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль (Майки Мэдисон неожиданно обошла Деми Мур из «Субстанции»). Это рекорд премии — вторым по числу призов стал «Бруталист», отмеченный трижды.

Если вдруг кто еще не в курсе, «Анора» — комедийная инди-драма Шона Бэйкера, действие которой разворачивается в наши дни в США. Местная стриптизерша Эни (Мэдисон) заводит роман с сыном русского олигарха Иваном (Эйдельштейн), они даже женятся, но сказка быстро заканчивается. Борисов сыграл в ленте русского «решалу» Игоря, а Екамасова и Алексей Серебряков — родителей мажора Вани. Ранее проект, о котором подробно можно почитать вот здесь, выиграл главный приз Каннского кинофестиваля.

close Актриса Майки Мэдисон, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Анора», на 97-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», 3 марта 2025 года Carlos Barria/Reuters

Приз за лучшую мужскую роль достался звезде фильма Сарика Андреасяна

Фаворитом в номинации «Лучший фильм» долгое время считался «Бруталист» — драма Брэйди Корбе про еврейского архитектора, который после Второй мировой приезжает из Венгрии в США искать счастья. Фильм, в частности, победил на «Золотом Глобусе» — а это, как принято, является почти публичным анонсом триумфа на «Оскаре». По итогам же лента ограничилась тремя статуэтками (из 10 возможных; лидером по числу номинаций была скандальная «Эмилия Перес», она первенствовала лишь в двух категориях) — за лучшую музыку, лучшую работу оператора и лучшую мужскую роль.

В последней номинации победил Эдриан Броуди — для него это второй «Оскар», первую статуэтку он получил в 2003 году за роль в «Пианисте». Где-то между этими событиями в его фильмографии затесался максимально кринжовый фильм «Ограбление по-американски», в который режиссеру Сарику Андреасяну каким-то неведомым образом удалось затащить еще и звезду «Звездных войн» Хейдена Кристенсена, а также Джордану Брюстер из «Форсажа» и даже самого Эйкона!

Победу Броуди — заслуженную, тут не поспоришь — омрачил странный скандал. Оказалось, что как минимум два члена Академии решили не голосовать за Рэйфа Файнса («Конклав»), так как были уверены — у него уже есть «Оскар», а у Броуди еще нет. Теперь у Эдриана сразу две статуэтки, тогда как звезда «Списка Шиндлера» до сих пор не имеет главной кинонаграды мира.

close Актер Эдриан Броуди на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, 2 марта 2025 года Carlos Barria/Reuters

Кто выиграл в других категориях — кратко

Приз за лучшую женскую роль получила Зои Салдана, сыгравшая в «Эмилии Перес» (картина также выиграла в категории «Лучшая песня к фильму»). Автором лучшего адаптированного сценария стал Питер Строхан, написавший «Конклав». Лучшим мультфильмом года был признан латвийский «Поток» (он, в частности, обошел сиквел «Головоломки»), лучшим коротким анимационным метром — иранский «В тени кипариса», лучшим фильмом на иностранном языке — бразильский «Я все еще здесь».

Сиквел «Дюны» был удостоен двух наград в технических номинациях — за лучшие эффекты и лучший звук, — как и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (лучший дизайн костюмов и лучшая работа художника-постановщика).

Победителями в других категориях стали: «Я не робот» (лучшая короткометражка), «Единственная девушка в оркестре» (лучший короткометражный док), «Нет другой земли» (лучшая документалка) и «Субстанция» (грим и прически).

Подробнее о том, что было на «Оскаре-2025», читайте в нашей онлайн-трансляции.