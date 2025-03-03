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Лысые мужчины устроили флешмоб в Голливуде в честь Юры Борисова

Комик Ивэн Шафран устроил флешмоб из лысых мужчин в честь Юры Борисова
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evanshafran_everyman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и комик Ивэн Шафран поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, снятым на флешмобе в Голливуде в честь российского актера Юры Борисова.

В ролике лысые мужчины стоят посреди улицы с золотистыми шариками, на которых изображен портрет российского артиста. Они одеты во все черное, подобно герою Борисова в драмеди «Анора».

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора».

В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Но награда досталась американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

После церемонии Борисов и Эйдельштейн станцевали на афтепати «Оскара» под хит «Тату».

Ранее сообщалось, что актер Броуди попал в немилость поклонников после выходки с жвачкой на «Оскаре».

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