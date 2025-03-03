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У певицы Надежды Кадышевой нашли долг в 666 тысяч рублей

«Звездач»: певица Надежда Кадышева задолжала ФНС 666 тысяч рублей
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Народная артистка России Надежда Кадышева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 666 тыс. руб. Об этом сообщает «Звездач».

Согласно предоставленному Telegram-каналом скриншоту, задолженность числится на театре «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Артистка основала его в 2005 году вместе с композитором Александром Костюком. Другие подробности неизвестны.

Летом 2024 года сообщалось, что спрос на концерты Кадышевой вырос вдвое на фоне новой популярности ее композиций у интернет-пользователей. По данным СМИ, гонорар певицы на корпоративах составляет 1,5 млн рублей.

По опросу ВЦИОМ Надежда Кадышева стала одной из самых популярных артисток российской эстрады в 2024 году — за нее проголосовали 2% россиян. Первое место заняла Полина Гагарина (19%), на втором месте оказалась Лариса Долина (10%), а третье место разделили Анна Asti, Валерия и Ирина Аллегрова (7%).

В феврале 2025 года концерт Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске из-за здоровья певицы. Подробности ее состояния не сообщались.

Ранее певец Леонид Агутин заявил, что не вышел бы на сцену после Филиппа Киркорова.

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