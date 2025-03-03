Агутин объяснил, почему не вышел бы на сцену после Киркорова: «Выжжена земля»

Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что не стал бы выходить на сцену после Филиппа Киркорова. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».
«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, — это Филипп Киркоров», — заявил артист.
Агутин не стал пояснять, что именно он хотел сказать словосочетанием «выжжена земля».
В начале марта стало известно, что Киркоров набил себе татуировку с голубем мира. В комментарии Telegram-каналу «Звездач» артист также пожелал всем мирного неба над головой.
«Конечно, это самое главное. Судя по тому, что происходит сейчас в мире, все идет к тому, чтобы воцарился мир и спокойствие. Это самое главное! Я молюсь об этом каждый день перед иконами, чтобы поскорее наступил мир», — говорил исполнитель.
Летом 2024 года Киркоров признавался, что каждый рисунок на его теле имеет смысл. У него есть изображение дракона в память о поездке в Китай, олицетворяющая любовь к музыке роза, фамильный герб и другие тату.
Ранее сообщалось, что композитор Александр Зацепин удостоился звания Героя труда.