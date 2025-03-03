Агутин объяснил, почему не вышел бы на сцену после Киркорова: «Выжжена земля»

Певец Леонид Агутин заявил, что не вышел бы на сцену после Филиппа Киркорова

Заслуженный артист России Леонид Агутин признался, что не стал бы выходить на сцену после Филиппа Киркорова. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, — это Филипп Киркоров», — заявил артист.

Агутин не стал пояснять, что именно он хотел сказать словосочетанием «выжжена земля».

В начале марта стало известно, что Киркоров набил себе татуировку с голубем мира. В комментарии Telegram-каналу «Звездач» артист также пожелал всем мирного неба над головой.

«Конечно, это самое главное. Судя по тому, что происходит сейчас в мире, все идет к тому, чтобы воцарился мир и спокойствие. Это самое главное! Я молюсь об этом каждый день перед иконами, чтобы поскорее наступил мир», — говорил исполнитель.

Летом 2024 года Киркоров признавался, что каждый рисунок на его теле имеет смысл. У него есть изображение дракона в память о поездке в Китай, олицетворяющая любовь к музыке роза, фамильный герб и другие тату.

Ранее сообщалось, что композитор Александр Зацепин удостоился звания Героя труда.