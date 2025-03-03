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Юра Борисов отказался называть себя оружием

Актер Юра Борисов заявил, что он не оружие
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John Locher/John Locher/Invision/AP

Актер Юра Борисов ответил на провокационные вопросы зарубежных журналистов на премии «Оскар». Об этом сообщает Super.

Журналистка американского канала ABC рассказала Борисову, что режиссер Шон Бейкер называет его русским Райаном Гослингом и его «секретным оружием». Она спросила, что актер думает об этом сравнении.

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — поделился артист.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа прошла 3 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Американский режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». За победу в данной номинации боролись Брэди Корбетт с фильмом «Бруталист», Джеймс Мэнголд за картину «Боб Дилан: Никому не известный», а также французский режиссер Жак Одиар за фильм «Эмилия Перес» и Корали Фаржа с фильмом «Субстанция».

Ранее на премии «Оскар» со сцены прозвучал лозунг «Слава Украине».

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