На премии «Оскар» со сцены прозвучал лозунг «Слава Украине»

Американская актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах можно заметить, что в зале раздались аплодисменты после ее речи.

Награду за победу в данной номинации получил фильм «Анора» с участием российских актеров, среди которых Юра Борисов.

Кроме того, режиссер картины «Анора» Шон Бейкер получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа проходит в эти минуты. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее Роберт Дауни — младший на премии «Оскар» высоко оценил талант Юры Борисова.