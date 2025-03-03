Режиссер Шон Бейкер получил «Оскар» за фильм «Анора»

Американский режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» за картину «Анора». Трансляция церемонии ведется на телеканале ABC.

В фильме «Анора» принимали участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова.

За победу в данной номинации боролись Брэди Корбет с фильмом «Бруталист», Джеймс Мэнголд за картину «Боб Дилан: Никому не известный», а также французский режиссер Жак Одиар за фильм «Эмилия Перес» и Корали Фаржа с фильмом «Субстанция».

До этого стало известно, что фильм «Анора» был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший фильм».

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа проходит в эти минуты. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

Ранее Роберт Дауни — младший на премии «Оскар» высоко оценил талант Юры Борисова.