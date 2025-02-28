«В компании с фриками»: Милонов высказался о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Депутат Милонов: на уровне государства не нужно поддерживать номинацию Борисова

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался в беседе с RTVI о номинации российского актера Юры Борисова на премию «Оскар».

По словам Милонова, на государственном уровне не стоит переживать за награды на зарубежных премиях, а смотреть или нет россиянам будущую премию «Оскар» — личный выбор каждого.

«На государственном уровне никоим образом мы переживать не должны за этот «Оскар». [Болеть или нет] за нашего актера — опять же, насколько это наградой теперь является, насколько это приятно быть нашим актерам в компании с какими-нибудь фриками», — высказался парламентарий.

Милонов заявил, что во время церемонии вручения «Оскар-2025» будет спать «как и всегда, с чистой совестью».

«Просто я вообще не вижу шедевров среди американского кино. Неинтересно. Это стало такой очень политизированной историей», — заявил политик.

При этом депутат также понадеялся, что «совсем уж откровенных уродов» Американская академия не будет награждать.

«Может быть, еще там остались сторонники среди артистов Демократической партии, которые будут бегать с украинскими тряпками, придут с какими-нибудь украинскими проститутками на эту церемонию, которые будут орать что-то», — высказался он.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа состоится 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора».

В преддверии церемонии «Газета.Ru» вспомнила отечественных кинематографистов, становившихся лауреатами и номинантами «Оскара».

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