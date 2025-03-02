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Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар»

THR: актер Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар» из-за болезни
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Columbia Pictures Corporation

Актер Харрисон Форд отказался вести международную кинопремию «Оскар». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

82-летний Форд должен был стать одним из ведущих на 97-й церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2024 год. Актер пропустит награждение из-за болезни. Ему диагностировали опоясывающий лишай. Это инфекция, вызывающая болезненную сыпь.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа состоится 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

27 февраля компания RAKETA.MEDIA сообщила, что на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке появился новый арт-проект, в центре которого находится герой Юры Борисова, номинированного на премию «Оскар».

Ранее в Уфе сделали портрет Юры Борисова из попкорна.

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