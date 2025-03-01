Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой «Оскар»

Актер Борисов заявил британской телеведущей, что отдаст «Оскар» маме
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Юра Борисов дал интервью британской телеведущей Амелии Димолденберг. Новый выпуск шоу Chicken Shop Date («Свидание в курином магазине») опубликован на YouTube.

Димолденберг спросила, что Борисов сделает со статуэткой «Оскар» в случае победы в номинации «Лучший актер второго плана».

«Как и другие свои награды, я отдам его маме», — пообещал Борисов.

Также в интервью актер заявил, что настоящую любовь можно найти даже в туалете, из фастфуда в России больше всего любят шаверму, а сам он обожает падать.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа состоится 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора».

Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».

Ранее сообщалось, что в тизер «Шрека-5» попал мем блогера Максима Кузилина из Красноярска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами