Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой «Оскар»

Российский актер Юра Борисов дал интервью британской телеведущей Амелии Димолденберг. Новый выпуск шоу Chicken Shop Date («Свидание в курином магазине») опубликован на YouTube.

Димолденберг спросила, что Борисов сделает со статуэткой «Оскар» в случае победы в номинации «Лучший актер второго плана».

«Как и другие свои награды, я отдам его маме», — пообещал Борисов.

Также в интервью актер заявил, что настоящую любовь можно найти даже в туалете, из фастфуда в России больше всего любят шаверму, а сам он обожает падать.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа состоится 2 марта. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора».

Накануне редакция «Газеты.Ru» провела спиритический сеанс и узнала, получит ли Юра Борисов «Оскар».

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