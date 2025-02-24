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Алсу рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты

Певица Алсу составила идеального партнера из частей Брэда Питта и Киану Ривза
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Пресс-служба Кинопоиска

Певица Алсу много лет назад описала мужчину своей мечты, ее архивное интервью приводит издание Super.

Алсу в старом газетном материале составила идеального партнера из частей популярных артистов — волосы и губы от Мэтта Лебланка, глаза и брови — от Николаса Кейджа, овал лица, нос и уши — от Киану Ривза, фигура Брэда Питта, а стиль в одежде — как у Ривза в «Матрице».

Кроме того, призналась артистка, она отдавала бы предпочтение смуглым парням.

Накануне 41-летняя Алсу рассказала о собственных ошибках, совершенных в браке с Яном Абрамовым. По словам звезды, она зря под влиянием других терпела обиды в союзе с бизнесменом и скрывала свою боль.

Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе 2024 года после 18 лет брака. У супругов за время отношений родилось трое детей.

Ранее Алсу вошла в список заслуженных и народных артистов России на 2025 год.

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