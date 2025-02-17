В России представили список заслуженных и народных артистов на 2025 год

В 2025 году в список заслуженных и народных артистов России входят Леонид Агутин, Алсу, Юрий Антонов, Ирина Алферова, Ирина Аллегрова, Алена Апина, Алена Бабенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Дима Билан, Елизавета Боярская, Михаил Боярский, Елена Ваенга, Татьяна Васильева. Об этом сообщает kp.ru.

Кроме того, в список входят Олег Газманов, Лариса Гузеева, Татьяна Догилева, Лариса Долина, Александр Домогаров, Татьяна Доронина, Светлана Дружинина, Ярослав Дронов, Зара, Надежда Кадышева, Филипп Киркоров, Анна Ковальчук, Леонид Якубович и многие другие. В сообщении уточнили, что звание «Народный артист» можно получить не ранее чем через 10 лет после присвоения «заслуженного артиста».

После получения званий артисты могут претендовать на льготы, которые устанавливают регионы. Так, например, это могут быть бесплатный проезд в общественном городском транспорте и льготы при оплате ЖКХ.

В конце января в Совфеде предложили присвоить певцу Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. Сенатор Айрат Гибатдинов уточнил, что с устной просьбой увековечить память музыканта к нему обратился некий участник СВО. По его словам, поступают обращения и от других граждан России.

Ранее в России предложили упростить процедуру лишения звания «Народный артист».