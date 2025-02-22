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Алсу рассказала о собственных ошибках в браке с Яном Абрамовым

Певица Алсу призналась, что зря терпела обиды в браке с бизнесменом Абрамовым
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алсу рассказала о собственных ошибках, совершенных в браке с Яном Абрамовым. Интервью артистки изданию Psychologies цитирует Super.

По словам звезды, она зря под влиянием других терпела обиды в союзе с бизнесменом и скрывала свою боль.

«Находились взрослые женщины, которые мне говорили: «Ну потерпи, он обязательно оценит. Обходить острые углы, идти на компромиссы — это мудро», — говорит Алсу.

41-летняя певица отметила, что жила так много лет, а когда «очнулась» и подала на развод, ее упрекнули в отсутствии мудрости. Артистка подчеркнула, что в семье уважения заслуживает каждый.

«Важно быть откровенными и строить доверительные отношения с первого дня. Увы, я пришла к этому лишь спустя 18 лет супружеской жизни, в которой схема не менялась», — сказала она.

Алсу развелась с Яном Абрамовым в августе 2024 года после 18 лет брака. У супругов за время отношений родилось трое детей.

Также Алсу призналась, что до психотерапии позволяла людям обижать себя.

Ранее Алсу вошла в список заслуженных и народных артистов России на 2025 год.

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