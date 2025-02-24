Юра Борисов не смог выиграть последнюю перед «Оскаром» кинопремию

Российский актер Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) за роль в фильме «Анора», снятом американским режиссером Шоном Бейкером. Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет стриминговый сервис Netflix.

Артист был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премию присудили американскому актеру Кирану Калкину. Он удостоился награды за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Среди других номинантов были Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды, в частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Актер считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По его мнению, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

5 января Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора», награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Калкину.

Ранее Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом».