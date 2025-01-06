Актер Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», награда досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Трансляция церемонии велась на телеканале CBS.

Участниками этой номинации также стали Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

9 декабря стало известно, что Борисов номинирован на «Золотой глобус».

Ранее режиссер Александр Невский раскритиковал фильм «Анора» за стереотипы о русских.