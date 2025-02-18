Юру Борисова назвали «русским Райаном Гослингом»

Режиссер фильма «Анора» Шон Бэйкер назвал актера Юру Борисова «русским Райаном Гослингом». Об этом сообщает apnews.com.

Как признался Борисов, он не знает, что Бэйкер имел в виду. Он предложил журналистам спросить об этом у самого режиссера. Актер также добавил, что ему было бы интересно поработать с Гослингом. Он рассказал, что любит канадского коллегу, и назвал его очень-очень крутым.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Ранее Кинопоиск добавил кнопку «Оскар — Юре!» в поддержку Юры Борисова.