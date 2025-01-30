Борисов сравнил впечатления от работы с российскими и голливудскими режиссерами

Актер Борисов заявил, что не видит разницы в работе над российским и голливудским кино

Актер Юра Борисов признался в интервью радио ENERGY, что не видит принципиальной разницы между съемками в российском и голливудском кино.

«Он всегда разный процесс, но в конечном счете он одинаковый, потому что рождается каждый раз человек», — поделился актер.

Борисов отметил, что комфорт на съемках не всегда гарантирует хороший фильм в прокате. Поэтому для него абсолютно неважен этот пункт в работе.

«Потому что с тем, с кем комфортнее, получается в результате хуже, чем с тем, с кем менее комфортно», — рассказал артист.

Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Актер удостоился номинации за роль в фильме «Анора». Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные.

«Туфелька подошла? Не знаю, сложно оглядеться. Мне кажется, когда Золушка бежала, она не осознавала Золушкой себя в этот момент и не думала про туфельку. Не знаю, время пройдет — посмотрим, сравним», — заявил актер.

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