Армейский хор перепел «Сигма боя» на военный лад

Московский военный хор перепел детскую песню «Сигма бой» на армейский лад. Видеозапись с новой версией песни опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военная версия песни «Сигма-Бой» была выпущена ко Дню Защитника Отечества. Определение понятия «Сигма бой» неопределенно, однако чаще всего под «сигмами» понимают сильных и уверенных в себе героев-одиночек.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской, авторами песни стали отец Светланы Михаил Чертищев в соавторстве с автором «Девочки в каре» Муккой. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

7 февраля в СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России. Сам Михаил Чертищев заявлял, что «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения.

Ранее певица Betsy заявила, что сигма боем для нее был блогер Масленников.