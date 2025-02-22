Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армейский хор перепел «Сигма боя» на военный лад

«Военкоры русской весны»: хор в Москве перепел «Сигма боя» на военный лад

Московский военный хор перепел детскую песню «Сигма бой» на армейский лад. Видеозапись с новой версией песни опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Военная версия песни «Сигма-Бой» была выпущена ко Дню Защитника Отечества. Определение понятия «Сигма бой» неопределенно, однако чаще всего под «сигмами» понимают сильных и уверенных в себе героев-одиночек.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской, авторами песни стали отец Светланы Михаил Чертищев в соавторстве с автором «Девочки в каре» Муккой. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

7 февраля в СНБО Украины назвали песню «Сигма-бой» пропагандой России. Сам Михаил Чертищев заявлял, что «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения.

Ранее певица Betsy заявила, что сигма боем для нее был блогер Масленников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами