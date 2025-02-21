Betsy раскрыла, кого считает настоящим сигма боем

Певица Betsy заявила, что сигма боем для нее был блогер Масленников

Певица Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева) раскрыла, кого считает настоящим «сигма боем». Ее цитирует NEWS.ru.

По словам 11-летней исполнительницы хита «Сигма бой», «идеального мальчика, парня или мужчину» она пока не встречала и затрудняется назвать такового среди блогеров.

«Но года два назад я смотрела Диму Масленникова. И вот, наверное, для меня два года назад он был «сигма боем», — сказала Betsy.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Чертищева исполняет ее в дуэте с Марией Янковской. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

В начале февраля исполнительница «Сигма бой» заявила, что подверглась буллингу в школе.

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