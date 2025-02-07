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СНБО Украины назвал покорившую мир русскую песню российской пропагандой

В СНБО Украины назвали песню «Сигма бой» пропагандой России

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал пропагандой популярную в песню «Сигма бой» российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской. Ведомство сообщило об этом в своем Telegram-канале.

В СНБО отметили, что песня стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify и захватила внимание молодежи по всему миру. В СНБО добавили, что композиция «является частью широкой информационной войны».

«Россия уже давно использует музыку как инструмент «мягкой силы», закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.

Член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что заявления политиков ЕС о песне «Сигма бой», которую исполняют российские девочки, — это «клиническая русофобия».

Ранее Лев Лещенко высказался о хите «Сигма бой».

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