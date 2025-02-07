Автор хита «Сигма бой» ответил Киеву на обвинения в пропаганде

Продюсер Чертищев: «Сигма бой» — это не пропаганда, а песня про отношения

Продюсер и автор хита «Сигма бой» российских исполнительниц Betsy и Марии Янковской Михаил Чертищев ответил Киеву на обвинения в пропаганде. Чертищева цитирует NEWS.ru.

Подобные заявления он назвал домыслами.

«Получается, что все, что у нас из России выстреливает, любой продукт, неважно какой, это уже, значит, средство пропаганды. Любая талантливая вещь, сделанная в России, это получается пропаганда по логике украинских вот этих «друзей», — пояснил Чертищев.

Продюсер отметил, что популярные песни в Европе используют как информационные поводы для саморекламы, и опроверг желание внести элемент пропаганды в хит.

«Это просто вирусная, хорошо продуманная, заходящая песня про взаимоотношения между девчонками и парнями», — заключил Чертищев.

Накануне Центр по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) назвал пропагандой популярную в песню «Сигма бой». В СНБО добавили, что композиция «является частью широкой информационной войны».

«Россия уже давно использует музыку как инструмент «мягкой силы», закрепляя через нее свои нарративы и культурное влияние», — говорится в сообщении.

Ранее Лев Лещенко высказался о хите «Сигма бой».