Раскрыт гонорар Александра Петрова, купившего дом за 80 млн рублей

Продюсер Сергей Дворцов признался, что гонорар актера Александра Петрова составляет около 4–5 млн рублей за один съемочный день. Его слова передает сайт «Страсти».

Дворцов отметил, что звезда «Полицейского с Рублевки» по-прежнему является востребованным артистом, и у него «все замечательно». Помимо кино, актер зарабатывает на рекламе, получая за рекламную кампанию около 50 млн рублей. Петров также проводит поэтические вечера, стоимость билета на которые достигает 60 тыс. рублей.

«Он выступает на мероприятиях, снимается в кино, поэтому я не удивлен, что он купил себе новый дом за 80 млн рублей. Он может себе это вполне позволить. Александр очень яркий, харизматичный, красивый молодой человек, его очень много девочек любят», — поделился Дворцов.

Накануне СМИ сообщали, что Петров купил дом в элитном поселке на Рублевке за 80 млн рублей. Эту информацию о приобретении недвижимости актер подтвердил в своих социальных сетях. Он признавался, что нашел особняк по объявлению в сети и влюбился в него с первого взгляда.

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