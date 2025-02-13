Раскрыт гонорар Вики Цыгановой

Продюсер Павел Рудченко заявил сайту «Страсти», что певица Вика Цыганова дает концерты только для близких людей и проверенных заказчиков.

Рудченко уточнил, что при этом на выступления артистки имеется спрос. Она зарабатывает от 1,2 до 1,5 млн рублей за концерт.

Недавно Цыганова высмеяла в Telegram-канале присвоение звания заслуженной артистки России певице Кате Лель.

«Слушаю песни Кати Лель каждый день. Ее тексты так актуальны, глубоки и полны смысла... «Мой мармеладный, я не права. Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага. Попробуй у-у, мне это надо, надо», — иронизировала она.

Летом 2024 года Цыганова заявляла, что уже не надеется получить звание заслуженной или народной артистки России. Она также говорила, что перестала к нему стремиться, поскольку не хочет «путаться в одной компании» с нынешними народными артистами.

«Мне стыдно. Я считаю, что представители шоу-бизнеса, который 30 лет назад прочно укрепился с девизом «бери от жизни все», просто развратили наше общество», — отмечала исполнительница.

Ранее Рудченко раскрыл, как Меладзе продолжает зарабатывать в России.