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Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей

Super: актер Александр Петров получает 50 миллионов рублей за рекламные кампании

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Александр Петров/VK Видео

Актер Александр Петров просит за рекламу со своим участием десятки миллионов рублей. Об этом сообщило издание Super.

По словам представителей звезды, за 50 миллионов рублей он готов полностью включиться в рекламную кампанию — то есть провести не одну съемку.

Участие Петрова в рекламе зависит от его кинопроектов, уточнил источник издания.

«Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит все время на интервью, на какие-то мероприятия в шапке», — отметили в команде звезды.

Накануне стало известно, кто из российских актрис и актеров получает миллионы за день съемок. В шоу «Место встречи» на канале НТВ рассказали, что актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей в день, гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. При этом актриса Кристина Асмус требует 1 миллион рублей за день съемок, а Дмитрий Нагиев — 5 миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники.

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