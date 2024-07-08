Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии

Певица Вика Цыганова призналась, что ее пенсия составляет 10 тыс. 600 рублей. Слова 60-летней артистки передает aif.ru.

«В общем, мне хватает, чтобы пойти в салон и покрасить волосы, закрасить свою седину, чтобы выйти на сцену в приличном виде», — отметила исполнительница.

Артистка рассказала, что не получает надбавку от мэра Москвы, поскольку живет не в столице, а в Подмосковье. К тому же, у Цыгановой нет званий заслуженной или народной артистки России. Певица отметила, что уже не стремится получить высшее почетное звание РФ, так как не хочет «путаться в одной компании» с нынешними народными артистами.

«Мне стыдно. Я считаю, что представители шоу-бизнеса, который 30 лет назад прочно укрепился с девизом «бери от жизни все», просто развратили наше общество», — заявила Цыганова.

Недавно Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии. 75-летний народный артист РФ назвал смешным размер государственной выплаты — 17 600 рублей. При этом он добавил, что получает надбавку от московской мэрии в размере 30 тыс. рублей.

Ранее солиста группы «Моральный кодекс» выписали из больницы.