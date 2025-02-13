Рудченко раскрыл, как Меладзе продолжает зарабатывать в России

Продюсер Рудченко: Меладзе продает свои песни под другим именем в России

Продюсер Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России под другим именем.

«Не так давно слышал от одного эстрадного исполнителя нашего новинку, которая написана прямо в стиле Константина Меладзе, что меня тоже удивило. То есть такая схема, многоходовочка», — заявил эксперт.

По словам Рудченко, Меладзе может как напрямую продавать свои песни отечественным исполнителям, так и работать через посредника.

«То есть он может продать свою композицию какому-то российскому автору, например, а исполнитель уже будет петь, как будто бы произведение этого автора. И при этом в конечном счете получает Константин Меладзе», — пояснил продюсер.

Накануне стало известно, что доходы российского бизнеса Константина Меладзе увеличились в пять раз в 2024 году.

Telegram-канал SHOT утверждал, что ООО «Меладзе Мьюзик» заработала 85,3 млн рублей чистой прибыли в минувшем году, в то время как в 2023-м компания выручила 16,7 млн рублей.

После начала СВО Константин Меладзе уехал из России вместе со своей тогдашней супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

Ранее актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что без надежды смотрит на будущее России.