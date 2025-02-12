«Купался в любви»: сын Стриженова раскрыл последнее обращение отца к зрителям

Проводить Олега Стриженова в последний путь пришли его семья и коллеги, а первыми у храма Святителя Николая на Трех Горах в Москве появились сын артиста Александр с женой Екатериной. Об этом сообщает «СтарХит».

Телеведущий Александр Стриженов раскрыл последнее обращение отца к зрителям.

«Передай огромную благодарность за их любовь. Я всю жизнь купался в зрительской любви и дороже этого ничего нет». Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. Когда эта любовь возникает, хочется жить и творить», — вспоминает сын.

По словам Стриженова, отцу хотелось жить до 95 с половиной лет, а после стало тяжело. В последние часы жизни 96-летний артист ждал мать.

«Открой входную дверь, мама придет», — цитирует Стриженов отца.

Актер известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт».

Президент России Владимир Путин прислал к церемонии прощания венок. Он украшен лентой в цветах российского триколора.

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