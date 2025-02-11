Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе инстанции подчеркнули, что жалоба уже поступила в суд.

14 декабря Московский городской суд утвердил решение Тверского суда Москвы о назначении блогерше Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России.

В апреле блогерша стала фигуранткой административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП, но сама она не признала себя виновной. Позднее блогерша обжаловала взыскание.

На Ивлееву составили протокол о дискредитации российской армии из-за публикации, которую она оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Спустя некоторое время после «голой вечеринки» Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным.

Ранее Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии.