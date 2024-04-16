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На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии

Суд зарегистрировал дело о дискредитации армии в отношении Насти Ивлеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигурантом административного дела о дискредитации армии. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным ресурса, материалы по делу по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Тверской районный суд зарегистрировал 16 апреля. Дату рассмотрения дела инстанция пока не назначила.

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

29 февраля Ивлеева сообщила, что впервые посмотрела послание президента РФ Владимира Путина. Блогерша оценила проекты, которые предложил российский лидер, и заявила, что пойдет голосовать.

Ранее Ивлеева вышла из доли ресторана, где подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке.

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