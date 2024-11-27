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Мосгорсуд утвердил штраф Ивлеевой за дискредитацию армии

Мосгорсуд признал законным штраф блогерше Ивлеевой за дискредитацию армии

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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Московский городской суд утвердил штраф в 50 тысяч рублей блогерше Анастасии Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

В апреле Ивлеева стала фигуранткой административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ее оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП РФ, но сама Ивлеева на суде не признала себя виновной. Позднее блогерша обжаловала взыскание.

На Ивлееву составили протокол о дискредитации армии РФ из-за публикации, которую она оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к СВО. Спустя некоторое время после «голой вечеринки» Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным.

Накануне стало известно, что Ивлеева получила 85 штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов блогерши составляет 86 тысяч рублей.

Ранее рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ.

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