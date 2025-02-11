Названо место отпевания народного артиста СССР Олега Стриженова

Отпевание актера Стриженова пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах

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В пресс-службе Союза кинематографистов России назвали место отпевания народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом пишет ТАСС.

Отпевание пройдет 12 февраля в Храме Святителя Николая на Трех Горах. Оно начнется в 12:30, уточнили в пресс-службе.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля на 96-м году жизни. Об этом рассказала 86-летняя вдова артиста Лионелла Стриженова.

За несколько дней до этого СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опровергнул диагноз, но подтвердил госпитализацию.

Олег Стриженов известен по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра», «Его звали Роберт». К юбилею Олега Стриженова в 2024 году «Газета.Ru» рассказывала о его самых ярких киноработах.

Ранее известный каскадер Александр Уваров попал в реанимацию после съемок в Токсово.