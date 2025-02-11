Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бурак Озчивит рассмешил зрителей, повторив сцену Евгения Леонова с «моргала выколю»

Актер Бурак Озчивит повторил сцену из «Джентльменов удачи» на концерте в Кремле
close
burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит повторил сцену из фильма «Джентльмены удачи» во время киноконцерта в Кремле. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Звезде «Великолепного века» показали на большом экране сцену, как герой Евгения Леонова произносит фразу: «Пасть порву, моргала выколю!» Озчивит повторил слова звезды советского кино с небольшим акцентом, чем рассмешил сидящих в зале зрителей.

Бурак Озчивит стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов», который состоялся 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.

На концерте прозвучали композиции из сериалов с участием звезды «Великолепного века», а также других турецких хитов — «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие» и «Ветреный». Ведущим выступил Иван Чуйков.

В последний раз Озчивит приезжал в Россию осенью 2024 года: он приезжал в Сочи и Санкт-Петербург. В феврале того же года артист посещал Москву.

12 октября Озчивит признавался, что хочет приехать в Россию как турист с семьей. Он заявлял, что мечтает погулять по Москве или Санкт-Петербургу с женой и детьми «хотя бы несколько дней».

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» заработает миллионы на обучении методике Станиславского в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами