Бурак Озчивит рассмешил зрителей, повторив сцену Евгения Леонова с «моргала выколю»

Актер Бурак Озчивит повторил сцену из «Джентльменов удачи» на концерте в Кремле

Турецкий актер Бурак Озчивит повторил сцену из фильма «Джентльмены удачи» во время киноконцерта в Кремле. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Звезде «Великолепного века» показали на большом экране сцену, как герой Евгения Леонова произносит фразу: «Пасть порву, моргала выколю!» Озчивит повторил слова звезды советского кино с небольшим акцентом, чем рассмешил сидящих в зале зрителей.

Бурак Озчивит стал особым гостем на концерте «Музыка турецких сериалов», который состоялся 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.

На концерте прозвучали композиции из сериалов с участием звезды «Великолепного века», а также других турецких хитов — «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие» и «Ветреный». Ведущим выступил Иван Чуйков.

В последний раз Озчивит приезжал в Россию осенью 2024 года: он приезжал в Сочи и Санкт-Петербург. В феврале того же года артист посещал Москву.

12 октября Озчивит признавался, что хочет приехать в Россию как турист с семьей. Он заявлял, что мечтает погулять по Москве или Санкт-Петербургу с женой и детьми «хотя бы несколько дней».

Ранее сообщалось, что звезда «Кухни» заработает миллионы на обучении методике Станиславского в США.