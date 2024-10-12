Звезда «Великолепного века» мечтает приехать в Россию с семьей

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит выразил желание приехать в Россию как турист, чтобы попутешествовать по стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Озчивита, он часто бывает в России по работе, но у него остается всего несколько часов свободного времени.

«Мечтаю как-нибудь приехать с женой и детьми и провести хотя бы несколько дней, например, в Москве или Петербурге», — сказал турецкий актер.

Озчивит не стал выделять один российский город, который ему больше всего понравился. Он подчеркнул, что они все разные. Также актер добавил, что всегда стремится в путешествиях попробовать блюда национальной кухни, поскольку считает это важным элементом культуры.

«В прошлый раз меня встретили русским пирогом (караваем. — «Газета.Ru») и водкой. В этот раз удалось попробовать русский квас. В феврале я снова вернусь в Россию, надеюсь попробовать что-нибудь еще», — уверил Озчивит.

В сентябре звезда «Великолепного века» начал гастролировать по России. Так, 24 сентября артист выступил в Сочи. Затем он приехал в Петербург, где побывал на выставке художника Никаса Сафронова.

10 октября должен был состояться концерт Озчивита в Москве, но его перенесли на 10 февраля. Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

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