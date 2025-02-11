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Звезда «Кухни» заработает миллионы на обучении методике Станиславского в США

SHOT: актер Бурковский начал продавать курсы по системе Станиславского в США
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский актер Андрей Бурковский начал продавать в США курсы, обучающие методике Станиславского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, всего Бурковский готов провести в рамках курса 16 занятий для группы из 16 человек. Занятия будут проходить на протяжении двух месяцев в студии на Манхэттене. На них, отмечает SHOT, артист расскажет и о своем опыте работы в МХТ им. А.П. Чехова, в котором прослужил 15 лет.

Стоимость обучения у звезды «Кухни» стоит около 195 тыс. рублей. SHOT отмечает, что артист сможет заработать более 1,5 млн рублей за обучение начинающих артистов в США.

Андрей Бурковский известен по ролям в сериалах «Кухня» и «Последний из Магикян» и шоу «Даешь молодежь!». В декабре 2022 года он улетел вместе с женой и детьми из России, обосновавшись в США.

Накануне стало известно, что Бурковский продал свою четырехкомнатную квартиру в Москве, которая была последней недвижимостью артиста в России. Сумма сделки составила 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Киркоров возвращается на сцену России после длительного перерыва.

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