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Умер народный артист Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в 95 лет

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни, сообщила РИА Новости его помощница.

7 февраля Telegram-канал SHOT писал, что 95-летний народный артист был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга). После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.

После этого супруга артиста Лионелла Стриженова рассказала, что он находился в больнице для планового обследования. По ее словам, у мужа нет «серьезных диагнозов», а чувствует он себя нормально.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Всего в его фильмографии 35 картин, он носил звание народного артиста СССР, был членом Союза кинематографистов РФ и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Зрителям он был известен прежде всего по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Пиковая дама», «Юность Петра» и «Его звали Роберт». Артист был трижды женат. Последние 20 лет Стриженов не снимался в кино и практически не появлялся на публике, а все свободное время посвящал своему хобби — живописи.

Ранее внучка Алисы Фрейндлих рассказала о самочувствии 90-летней актрисы.

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