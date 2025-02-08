Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о самочувствии 90-летней актрисы

Внучка звезды «Служебного романа» Алисы Фрейндлих Анна заявила, что актриса прекрасно себя чувствует. Ее слова передает «Абзац».

В конце января сообщалось, что 90-летняя артистка жаловалась на плохое самочувствие. Фрейндлих заявляла, что ей тяжело говорить из-за проблем со здоровьем.

«Все хорошо. Она ни на что не жалуется. Это все, что я могу сказать. Если какие-то новости и появились, то это неправда», — поделилась внучка знаменитости.

В декабре 2021 года Фрейндлих попала в реанимацию после заражения коронавирусом. Знаменитость находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, ее выписали из больницы только в феврале.

В 2024-м Фрейндлих не исключала, что может вернуться в кино, если еще будет в состоянии «что-то помнить». В том же году Владимир Путин наградил актрису орденом «За заслуги перед Отечеством».

Знаменитость дебютировала на большом экране в картине «Неоконченная повесть» 1955 года. Она наиболее известна по роли Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

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