90-летней Алисе Фрейндлих тяжело говорить из-за проблем со здоровьем

Звезда «Служебного романа», актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась в беседе с изданием «Абзац» на проблемы со здоровьем.

«Я плохо себя чувствую, мне сейчас очень тяжело говорить», — сказала знаменитость журналистам.

Детали своего состояния народная артистка СССР не стала раскрывать.

В декабре 2021 года Фрейндлих попала в реанимацию после заражения коронавирусом. Знаменитость находилась в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, ее выписали из больницы только в феврале.

В 2024-м Фрейндлих не исключала, что может вернуться в кино, если еще будет в состоянии «что-то помнить». В том же году Владимир Путин наградил актрису орденом «За заслуги перед Отечеством».

Знаменитость дебютировала на большом экране в картине «Неоконченная повесть» 1955 года. Она наиболее известна по роли Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

Ранее сообщалось, что певица Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем.